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16 октября, 18:14

Политика

Мерц заявил, что на саммите ЕС не приняли никаких решений по Украине

Фото: ТАСС/picture alliance/SvenSimon-Pre/Press Service Of The President Of Ukraine

На саммите Евросоюза не было принято никаких конкретных решений по Украине. Об этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил на пресс-конференции по итогам мероприятия, передает ТАСС.

"Решений не было, но произошел обмен мнениями", – сказал политик и отметил, что европейские лидеры обсудили текущую ситуацию на Украине.

Саммит ЕС прошел 15–16 октября в Брюсселе. В частности, на нем выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он предложил объединению заранее подготовиться к финансированию Украины после 2027 года и учесть эти расходы в своем бюджете.

Лидеры ЕС поддержали Зеленского, однако не предложили новые источники оружия или денег, уточнил один из евродипломатов.

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