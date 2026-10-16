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16 октября, 17:49

Политика

Журналисты покинули зал заседаний перед появлением Зеленского из-за запаха

Фото: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Журналисты вынуждены были покинуть зал заседаний в Брюсселе перед выступлением президента Украины Владимира Зеленского из-за неприятного запаха. Об этом сообщило издание Politico.

По его данным, случившееся имело серийный характер. Некоторые присутствующие отметили, что у них сильно "резало глаза" из-за запаха. Издание предположило, что сам брифинг оказался немноголюдным именно по этой причине.

В настоящее время виновник случившегося еще не выявлен. Инцидент в соцсети Х прокомментировал итальянский дипломат Алессандро Мотта.

"Вот почему ЕС сопротивляется попыткам ослабить правила в отношении выбросов", – указал он.

Ранее Зеленский предложил Евросоюзу заранее подготовиться к финансированию Украины после 2027 года и учесть эти расходы в своем бюджете. В своей речи он вновь заявил, что Украина "помогает гарантировать безопасность Европы". Он также отметил, что в следующем году Киеву потребуется дополнительно 70 миллиардов евро от ЕС на военные нужды.

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