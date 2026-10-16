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16 октября, 17:55

Политика

Дмитриев заявил, что РФ и США обсуждают совместные проекты в сфере дата-центров

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Россия и США ведут переговоры о реализации совместных проектов в сфере дата-центров, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на форуме "Российская энергетическая неделя" (РЭН-2026).

"Мы также обсуждаем совместные проекты в сфере дата-центров Россия – США, в том числе с использованием и наших атомных станций", – сказал он.

По словам Дмитриева, значительный синергетический эффект между двумя странами заметен и в других направлениях. Речь идет об Арктике, сфере сжиженного природного газа и энергетических проектах в целом.

Ранее губернатор Кемеровской области Илья Середюк предложил использовать отработанные угольные карьеры для размещения центров обработки данных (ЦОД). Как он отметил, такая мера поможет сэкономить на CAPEX (долгосрочные инвестиции в создание или покупку активов) и OPEX (регулярные затраты на поддержание текущей жизни компании).

Это также позволит Сибири и Кузбассу стать одним из якорных дата-центров и соединит энергетику, вычислительную инфраструктуру, искусственный интеллект, промышленное производство, инжиниринг и подготовку кадров.

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