Песков: российские компании принимают меры по защите от ударов ВСУ

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Российские компании принимают меры по обеспечению безопасности на фоне угроз ударов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что такие шаги предусмотрены указом Владимира Путина.

"Все компании принимают меры по обеспечению физической безопасности, хотя это очень сложные и достаточно дорогие меры, это понятно", – добавил Песков.

Ранее БПЛА атаковали центр обработки данных Сбербанка в Балакове Саратовской области. Системы и сервисы банка работают штатно.

До этого дроны ударили по дата-центрам "Яндекса" в Рязанской области, Калуге и Владимире. Из-за этого в работе сервисов компании возникли сбои, специалисты занимаются устранением неполадок.