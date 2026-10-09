"Яндекс" после атак БПЛА договорился с провайдерами об ускорении размещения данных

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

"Яндекс" после атак беспилотников на свои дата-центры договорился с облачными провайдерами VK Cloud, Selectel и К2Cloud об ускоренном размещении данных и сервисов клиентов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

К работе привлекли дополнительные команды специалистов. Теперь команды Yandex Cloud и провайдеров-партнеров работают вместе, чтобы сделать переезд максимально быстрым и удобным.

Также были предложены гибкие финансовые условия и упрощено подключение. Изменения позволят клиентам перенести инфраструктуру без лишней бюрократии, пояснили в компании.

Кроме того, там выразили надежду, что это решение позволит сократить перебои в работе сервисов и как можно скорее восстановить их доступность для пользователей.

8 октября в дата-центре "Яндекса" в Сасове в Рязанской области произошел пожар. Причиной этому стала атака БПЛА. Возгорание затронуло часть инфраструктуры.

В связи со случившимся в работе российских сайтов и приложений происходили сбои. В частности, пользователи жаловались на проблемы в работе "Яндекс Почты", Т-Банка, "Циана", Мострансавто, Avito, "ВКонтакте" и других сервисов. Кроме того, временно не открывались сайты многих российских СМИ.

На следующий день, 9-го числа, в результате атаки дронов из строя были выведены несколько модулей дата-центра "Яндекса" в Калуге. В связи с этим часть сервисов может работать с перебоями. На месте работают экстренные службы, пострадавших нет.

При этом в "Яндексе" указали, что в настоящий момент сложно назвать сроки восстановления работы оборудования в поврежденных дата-центрах. Команда делает все возможное, чтобы обеспечить работу сервисов, а также оказать помощь тем, кого затронул инцидент.