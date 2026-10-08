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08 октября, 18:18

Технологии

Основные функции сайта и приложения "Циана" заработали после сбоя

Фото: ТАСС/Алексей Зотов

Работа основных функций сайта и мобильного приложения сервиса "Циан" восстановлена после масштабного сбоя. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе компании.

Причиной неполадок стал инцидент на объекте инфраструктурного партнера, уточнили в сервисе. Некоторые процессы и инфраструктура компании были переведены на сторонние дата-центры и резервные мощности. Вместе с тем данные восстановлены из резервных копий.

Уточняется, что в настоящий момент специалисты работают над восстановлением остального функционала и делают все необходимое для снижения вероятности возникновения таких ситуаций в дальнейшем.

Российские сайты и приложения столкнулись со сбоями после остановки работы дата-центра "Яндекса" в Сасове Рязанской области. 8 октября на объекте произошел пожар, затронувший часть инфраструктуры.

Позднее стало известно, что возгорание на кровле объекта возникло из-за удара беспилотника. В соседних домах были выбиты окна.

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