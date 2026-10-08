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08 октября, 16:44

Технологии

Сервисы Т-Банка вернулись к штатной работе после сбоя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сервисы Т-Банка в настоящее время работают в штатном режиме после сбоя. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу банка.

"Ранее в течение нескольких минут у незначительной части пользователей наблюдались кратковременные затруднения в работе мобильного приложения и личного кабинета на сайте", – пояснили в пресс-службе.

Пользователи банка сообщили о плохой работе мобильного приложения и сайта 8 октября – за час поступило свыше 3 тысяч жалоб. О проблемах заявляли пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга, а также жители Подмосковья, Самарской и Новосибирской областей.

До этого также сообщалось о проблемах с сервисом "Яндекс Почта". Пользователи указывали на общий сбой, неполадки на сайте и проблемы с мобильным приложением. Позже сервис полностью восстановил работу.

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