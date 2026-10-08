РЖД предупредили пользователей о медленной загрузке сайта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Сайт "Российских железных дорог" может загружаться дольше обычного у некоторых пользователей. Проблемы связаны с работой внешних сервисов, сообщает пресс-служба РЖД.

Там также добавили, что приложение "РЖД Пассажирам" и продажа билетов через кассы функционируют в штатном режиме.

Кроме того, в настоящее время пассажирам временно недоступна и онлайн-покупка билетов на автобусы Мострансавто в Подмосковье.

Купить билеты невозможно из-за приостановки работы дата-центра, а восстановление сервиса, по предварительным расчетам, может занять до 24 часов. Оплатить проезд в автобусе можно через валидатор или мобильный терминал у водителя.