08 октября, 15:08Технологии
РЖД предупредили пользователей о медленной загрузке сайта
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий
Сайт "Российских железных дорог" может загружаться дольше обычного у некоторых пользователей. Проблемы связаны с работой внешних сервисов, сообщает пресс-служба РЖД.
Там также добавили, что приложение "РЖД Пассажирам" и продажа билетов через кассы функционируют в штатном режиме.
Кроме того, в настоящее время пассажирам временно недоступна и онлайн-покупка билетов на автобусы Мострансавто в Подмосковье.
Купить билеты невозможно из-за приостановки работы дата-центра, а восстановление сервиса, по предварительным расчетам, может занять до 24 часов. Оплатить проезд в автобусе можно через валидатор или мобильный терминал у водителя.