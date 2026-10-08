Сбой в работе сервисов "Яндекс Почта" и "Циан" произошел после пожара в дата-центре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

После пожара в дата-центре "Яндекса" в городе Сасове Рязанской области сразу несколько сервисов столкнулись со сбоями. На проблемы в работе указывают данные Detector404 и Downdetector.

В частности, жалобы на работу "Яндекс Почты" начали поступать около 10:15 по московскому времени. За час поступило более 1,5 тысячи сообщений о проблемах. Больше всего жалоб зафиксировали в Санкт-Петербурге, также о неполадках сообщили пользователи из Москвы, Московской, Ленинградской и Нижегородской областей.

Чаще всего в жалобах говорится о проблемах при работе с мобильным приложением и сайтом, подключении к серверу и воспроизведении музыки.

Кроме того, о неполадках на сайте и в приложении РИА Недвижимость сообщила пресс-служба "Циана". Уточняется, что причиной сбоя стал инцидент на объекте инфраструктурного партнера. Техническая команда сервиса занимается восстановлением полноценной работы сайта и приложения.

Помимо "Циана", перестали открываться сайты ряда российских девелоперов, включая "А101", "Гранель" и "Брусника".

8 октября в дата-центре "Яндекса" в Сасове Рязанской области произошел пожар, который затронул часть инфраструктуры. В компании сообщили о полной остановке работы площадки и предупредили, что некоторые сервисы могут работать с перебоями.

Позднее также сообщалось, что возгорание возникло на кровле объекта в Сасове после атаки вражеского БПЛА. При этом оказались выбиты окна в расположенных поблизости жилых домах.