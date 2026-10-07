В России прекратил работу популярный способ обхода блокировок для Xbox

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В России прекратил работу сервис Xbox DNS, который позволял пользователям обходить блокировки и использовать ChatGPT, Claude, Gemini, Google Antigravity и другие платформы. Соответствующая информация опубликована в телеграм-канале команды.

Сервис появился после того, как консоли, ввезенные в Россию по параллельному импорту после 2023 года, не подключались к серверам Microsoft из-за ошибки со стороны разработчиков. Позже эту ошибку устранили во всем мире, кроме России.

Xbox DNS сначала помогал обойти именно эту проблему, а затем стал инструментом для доступа к другим заблокированным сервисам, которые сами закрыли доступ пользователям из России.

Как уточнили в Xbox DNS, сервис остановлен и в ближайшее время работать не будет. Пользователям iPhone рекомендовали удалить профиль, а владельцам Android – отключить частный DNS. Тем, кто пользуется Claude Code, посоветовали ничего не трогать: есть риск нарваться на антифрод-систему и навсегда потерять аккаунт.

Ранее сообщалось о сбое в работе стриминговой платформы Twitch. Жители России жаловались на невозможность загрузить прямые эфиры. При этом они могли открыть сервис, авторизоваться и пользоваться чатами трансляций. В Роскомнадзоре уточнили, что не ограничивали доступ к платформе.