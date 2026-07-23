Минцифры рекомендовало свои сертификаты безопасности для доступа к российским сервисам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Минцифры РФ рекомендовало пользователям установить российский сертификат безопасности на фоне сообщений об ошибках при открытии некоторых сайтов в иностранных браузерах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как пояснили в министерстве, проблема связана с отзывом зарубежных SSL-сертификатов иностранными удостоверяющими центрами. Из-за этого российские ресурсы могут некорректно отображаться в браузерах, а соединение с сервисами – помечаться как небезопасное. Некоторые сайты уже предупредили пользователей о возможной недоступности.

"Чтобы сохранить защищенный доступ к российским сайтам, онлайн-магазинам, банкам, маркетплейсам и другим ресурсам, рекомендуем установить сертификаты безопасности Минцифры", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что сертификаты безопасности подтверждают подлинность сайта и защищают передачу данных между пользователем и ресурсом. Браузер проверяет сертификат сайта и цепочку доверия до удостоверяющего центра, который его выпустил. Если проверка не проходит, сайт может не открыться или показать предупреждение о проблемах с безопасностью.

Также ведомство добавило, что установить корневой и выпускающий сертификаты можно как на компьютер, так и на смартфон. Подробная инструкция и файлы для скачивания доступны на портале "Госуслуги".

Сертификаты безопасности Минцифры действуют с 2022 года. Они работают так же, как сертификаты, которые выпускают зарубежные удостоверяющие центры. Их установка безопасна и не влияет на работу устройства, заверили в министерстве.

Ранее сообщалось, что домен t.me, который принадлежит мессенджеру Telegram, заработал у пользователей во всем мире. Он перестал функционировать вечером 13 июля из-за ограничений, однако некоторые ссылки могли открываться благодаря локальному кешу или провайдеру.

Тогда домену присвоили статус serverHold, отключив его от глобальной системы DNS, при этом блокировки Роскомнадзора или российских провайдеров не были причиной. Сейчас ссылки на каналы, посты и профили снова доступны в браузере.