Онлайн-покупка билетов на автобусы "Мострансавто" временно недоступна

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Онлайн-покупка билетов на автобусы "Мострансавто" в Подмосковье временно недоступна. Об этом говорится в телеграм-канале компании.

Там пояснили, что купить билеты онлайн невозможно из-за приостановки работы дата-центра. Предварительно, восстановление сервиса может занять до 24 часов.

Пассажирам напомнили, что оплатить проезд в автобусе можно через валидатор или мобильный терминал у водителя.

8 октября в дата-центре "Яндекса" в Сасове Рязанской области произошел пожар, который затронул часть инфраструктуры. Работу площадки остановили. В компании также предупредили, что некоторые сервисы могут работать с перебоями.

Позднее сообщалось, что возгорание возникло на кровле объекта после атаки вражеского БПЛА. Также были выбиты окна в расположенных поблизости жилых домах.

В связи со случившимся сбои фиксировались в работе "Яндекс Почты" и "Циана". Перестали открываться сайты ряда российских девелоперов, включая "А101", "Гранель" и "Брусника".

