Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября, 13:56

Технологии

Онлайн-покупка билетов на автобусы "Мострансавто" временно недоступна

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Онлайн-покупка билетов на автобусы "Мострансавто" в Подмосковье временно недоступна. Об этом говорится в телеграм-канале компании.

Там пояснили, что купить билеты онлайн невозможно из-за приостановки работы дата-центра. Предварительно, восстановление сервиса может занять до 24 часов.

Пассажирам напомнили, что оплатить проезд в автобусе можно через валидатор или мобильный терминал у водителя.

8 октября в дата-центре "Яндекса" в Сасове Рязанской области произошел пожар, который затронул часть инфраструктуры. Работу площадки остановили. В компании также предупредили, что некоторые сервисы могут работать с перебоями.

Позднее сообщалось, что возгорание возникло на кровле объекта после атаки вражеского БПЛА. Также были выбиты окна в расположенных поблизости жилых домах.

В связи со случившимся сбои фиксировались в работе "Яндекс Почты" и "Циана". Перестали открываться сайты ряда российских девелоперов, включая "А101", "Гранель" и "Брусника".

Читайте также


технологиитранспорт

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

Сколько продлится сезон активности змей в столичном регионе?

Сейчас гадюки начинают концентрироваться в тех местах, где будут зимовать

Змеи будут активны, пока температура на улице составляет до плюс 1 градуса

Читать
закрыть

Какие изменения ждут стажеров с 1 марта 2027 года?

Поправки не только вводят сам термин, но и прописывают условия оформления таких работников

Читать
закрыть

Как выбрать участок под строительство дома в Подмосковье?

Важно смотреть на инженерную и дорожную инфраструктуру

Читать
закрыть

Россиянки пожаловались на климакс в 36 лет

Наибольший риск отмечен у женщин, проживающих в крупных городах

Причины – затяжной стресс, недостаток отдыха, нестабильный рабочий график

Читать
закрыть

Студенты вузов массово пожаловались на систему "Антиплагиат 2.0"

Теперь платформа контролирует не только готовые дипломы и курсовые, но и процесс написания

Сами разработчики объяснили нововведение необходимостью борьбы с нейросетями

Читать
закрыть

Как пожар на нефтяном танкере отразится на отдыхе в Сочи?

Превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано после пожара

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика