В Госдуме заявили, что защита дата-центров зависит от их собственников

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Защита российских дата-центров в первую очередь зависит от собственников компаний, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с "Газетой.ру".

По мнению депутата, удары по отечественным дата-центрам можно было предвидеть заранее: их расположение хорошо известно, а охраняются они не так, как военные объекты. Журавлев отметил, что это в том числе вопрос позиции владельцев.

Парламентарий напомнил, что бизнесу давно разрешили выстроить собственную систему ПВО и вооружить ее. При этом на объектах нет ни антидроновых сетей, ни наблюдательных отрядов, ни каких-либо других защитных средств.

"Между тем страна ведет тяжелую войну, и странно делать вид, будто предпринимательского сообщества это не коснется. Участвовать придется всем, пока мы наконец не раздавим украинскую нацистскую гадину", – заключил Журавлев.

8 октября в дата-центре "Яндекса" в Сасове Рязанской области случился пожар, затронувший часть инфраструктуры. Работу площадки приостановили. Компания также предупредила, что некоторые сервисы могут работать с перебоями.

Позднее сообщалось, что возгорание произошло на кровле объекта после атаки вражеского БПЛА. Кроме того, в находящихся рядом жилых домах выбило окна. Из-за случившегося сбои отмечались в работе "Яндекс Почты" и "Циана". Сайты ряда российских девелоперов, в том числе "А101", "Гранель" и "Брусника", перестали открываться.

Помимо этого, в Подмосковье временно недоступна онлайн-покупка билетов на автобусы Мострансавто. Предварительно, восстановление сервиса может занять до 24 часов.

