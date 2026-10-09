"Яндекс" затруднился с оценкой сроков восстановления дата-центров в Сасове и Калуге

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

В настоящий момент сложно назвать сроки восстановления работы оборудования в поврежденных дата-центрах "Яндекса" в Сасове и в Калуге. Об этом говорится в развернутом сообщении компании.

"Мы продолжаем оценивать состояние инфраструктуры. <...> Будем рассказывать о ситуации по мере появления информации", – подчеркнули в "Яндексе".

В компании также отметили, что команда делает все возможное, чтобы обеспечить работу сервисов, а также оказать помощь тем, кого затронул инцидент.

В четверг, 8 октября, в дата-центре "Яндекса" в Сасове в Рязанской области произошел пожар. Причиной этому послужила атака БПЛА. Возгорание затронуло часть инфраструктуры.

В связи со случившимся в работе российских сайтов и приложений происходили сбои. В частности, пользователи жаловались на проблемы в работе "Яндекс Почты", Т-Банка, "Циана", Мострансавто, Avito, "ВКонтакте" и других сервисов. Кроме того, временно не открывались сайты многих российских СМИ.

На следующий день, 9-го числа, в результате атаки дронов из строя были выведены несколько модулей дата-центра "Яндекса" в Калуге. В компании предупредили, что в связи с этим часть сервисов может работать с перебоями. На месте работают экстренные службы, пострадавших нет.