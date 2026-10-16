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16 октября, 17:55

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Politico: дипломаты обвинили Кошту в потере контроля на переговорах лидеров ЕС

Дипломаты обвинили Кошту в потере контроля на переговорах лидеров ЕС

Фото: AP Photo/Pool REUTERS via AP/Yiannis Kourtoglou

Европейские дипломаты обвинили председателя Европейского совета Антониу Кошту в том, что он потерял контроль над переговорами лидеров Евросоюза (ЕС). Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Один из неназванных дипломатов заявил, что Кошта совершенно не умеет "чувствовать настроения в зале".

Другой источник издания пожаловался, что председатель Евросовета не способен организовать обсуждение. Вместо эффективных переговоров он заставил лидеров ЕС потратить полдня на редактирование собственных высказываний.

Самым проблемным оказалось обсуждение системы торговли квотами на выбросы углерода. Разногласия по формулировкам итогового документа спровоцировали конфликт между представителями Италии и ряда центральноевропейских стран с одной стороны и лидерами североевропейских государств – с другой.

Спор шел так долго, что Коште и главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен пришлось отменить запланированную на вечер пресс-конференцию. Участники переговоров не смогли достичь договоренностей и по новому семилетнему бюджету ЕС.

Ранее Кошта заявил, что на саммите ЕС возник конфликт из-за того, что он попытался установить контакты с Россией. По его словам, он установил дипломатический канал через аппарат совета. Это было нужно для того, чтобы не зависеть от других в передаче российских сообщений и доставлять сообщения из ЕС в РФ напрямую.

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