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Германия, Италия и Бельгия выступили за создание в Евросоюзе механизма, позволяющего приостанавливать действие европейских норм и решений Еврокомиссии. Об этом сообщает RT со ссылкой на материал Politico.

Инициативу изложили в письме председателю Европейского совета Антониу Коште. Авторы считают, что страны ЕС должны получить возможность блокировать новые законодательные инициативы из Брюсселя, если те создают чрезмерную нагрузку на государства и бизнес.

В обращении политики назвали такой инструмент "механизмом стоп-крана", который, по их мнению, поможет повысить конкурентоспособность европейской экономики.

Кроме того, авторы письма предложили существенно сократить бюрократические барьеры. В первую очередь они призвали Еврокомиссию уменьшить административную нагрузку на малые и средние предприятия.

Ранее представитель ЕК Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе предупредила, что Европу ждет "очень тяжелая зима" из-за высоких цен на энергоносители, и поддержала решение стран ЕС и G7 направить на рынок по 50 миллионов баррелей нефти и дизтоплива из стратегических запасов для стабилизации цен.

Позднее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюз сам виноват в серьезной нехватке газа на предстоящую зиму.