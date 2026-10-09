Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Евросоюз сам виноват в серьезной нехватке газа на предстоящую зиму, заявил спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

В публикации он назвал ожидаемый дефицит газа в Европе "созданным собственными силами".

Ранее представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен предупредила об "очень тяжелой зиме" в Европе из-за высоких цен на энергоносители. На брифинге в Брюсселе она также поддержала решение стран ЕС и G7 направить на рынок 50 миллионов баррелей нефти и 50 миллионов баррелей дизельного топлива из стратегических запасов. По словам Итконен, эта мера призвана стабилизировать цены для европейских потребителей и бизнеса.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заявил о серьезных проблемах на европейском рынке нефти и топлива, особенно дизельного. По его оценке, предстоящие осень и зима могут оказаться сложными для поставок и цен.

Среди причин такого развития событий он выделил конфликт между Ираном и США, сокращение мощностей нефтеперерабатывающих заводов и изменение торговых потоков – государства, ранее экспортировавшие нефтепродукты, теперь закупают их в значительно больших объемах.