Фицо описал подготовку Европы к зиме фразой "Хьюстон, у нас проблема"

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Европа столкнулась с серьезной проблемой с нефтью и топливом, особенно с дизельным. Об этом он сказал по итогам встречи премьеров стран Евросоюза, передает портал Sita.

"Хьюстон, у нас проблема, а у Европы – серьезная проблема с нефтью и топливом", – указал Фицо.

По его словам, предстоящие осень и зима станут непростыми для топливного рынка ЕС. Среди факторов, влияющих на ситуацию, премьер назвал конфликт между Ираном и США.

Также среди них – сокращение мощностей нефтеперерабатывающих заводов и изменение торговых потоков нефтепродуктов: страны, которые раньше были экспортерами, теперь закупают эту продукцию в значительно больших объемах.

Фицо подчеркнул, что существует значительное давление на рынок дизельного топлива, которое будет существенно влиять на его стоимость.

Он добавил, что правительство Словакии стремится удерживать страну в числе государств ЕС с более низкими ценами на топливо. При этом он выразил опасения касательно ближайшего будущего.

"Нас ждут крайне сложные, возможно, даже катастрофические сценарии в отношении дизельного топлива", – предупредил он.

Ранее представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен предрекла Европе "очень тяжелую зиму" из-за высокой стоимости энергоносителей. Она поддержала решение стран Евросоюза и G7 выделить из стратегических запасов по 50 миллионов баррелей нефти и дизельного топлива для продажи на рынке.

По словам главы сырьевого трейдера Vitol Рассела Харди, запасы нефти на Западе исчерпаны. Он отметил, что ситуация с нефтепродуктами остается крайне дефицитной. Она может продлиться еще несколько месяцев по мере приближения зимы.