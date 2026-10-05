Стратегический резерв нефти в США обновил минимум с октября 1982 года

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Стратегический резерв нефти США на конец недели, завершившейся 2 октября, составил 283 миллиона баррелей, что стало минимальным значением с октября 1982 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское Минэнерго.

По данным ведомства, ниже уровень запасов фиксировался только на неделе, завершившейся 15 октября 1982 года, когда показатель опускался до 280,802 миллиона баррелей.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что страны Европы согласились высвободить значительные объемы дизельного топлива из своих запасов. Американский лидер подчеркнул, что "это начнется незамедлительно".

До этого на фоне рекордных цен на дизтопливо в США Трамп допускал возможность запрета на экспорт данного вида топлива. По его словам, Вашингтон серьезно об этом раздумывает.