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05 октября, 09:24

Экономика

Решетников предупредил о последствиях для мировой торговли из-за конфликта США с Ираном

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Мировая торговля еще долго будет сталкиваться с последствиями конфликта США, Израиля и Ирана. Об этом в беседе с ТАСС заявил министр экономического развития России Максим Решетников, подводя итоги совещания "Группы двадцати" (G20) в Милуоки.

По его словам, конфликт на Ближнем Востоке стал серьезной причиной дестабилизации ситуации на глобальном рынке. В первом квартале этого года на товарные потоки кризис в Персидском заливе повлиял негативно.

В частности, по оценкам экспертов Всемирной торговой организации (ВТО), из-за значительных нарушений судоходства в Ормузском проливе экспорт в регионе снизился в указанный период на 9,7%, импорт – почти на 12%.

"Рост цен на углеводороды и удобрения, а также увеличение производственных и логистических издержек неизбежно усилили давление на глобальные продовольственные рынки. В особо уязвимом положении при этом оказались развивающиеся и наименее развитые страны, зависящие от импорта и имеющие ограниченные ресурсы для обеспечения стабильного уровня продбезопасности", – подчеркнул Решетников.

Заседание в Милуоки прошло с 30 сентября по 1 октября. Мероприятие было посвящено вопросам международного экономического развития и торговли.

В этом году США председательствуют в G20. Еще один саммит G20 пройдет 14–15 декабря в американском Майами.

Ранее глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что Ормузский пролив может быть открыт в течение семи дней, если США примут предложенный Тегераном план урегулирования. Речь идет о "семидневном плане", представленном Ираном в 2026 году.

Восстановление безопасности Ормузского пролива также возможно лишь при конкретных шагах с американской стороны: полном прекращении препятствования иранскому коммерческому судоходству, отмене всех односторонних и последних санкций, а также прекращении военных интервенций, добавил Арагчи.

До этого американский президент Дональд Трамп не исключил возможность нанесения ударов по Ирану до или после выборов в конгресс, однако не стал утверждать, что они точно будут. Глава Белого дома также выразил уверенность, что Соединенные Штаты одержат победу в конфликте с Ираном, что приведет к резкому снижению мировых цен на нефть.

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