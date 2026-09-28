Трамп допустил запрет на экспорт дизеля из США

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Президент США Дональд Трамп допустил возможность введения запрета на экспорт дизельного топлива. Об этом он заявил телеканалу Fox.

"Мы очень серьезно об этом раздумываем. Мы можем это сделать", – сказал Трамп.

Ранее американские СМИ писали о наступлении глобального топливного кризиса. По информации журналистов, коммерческие запасы топлива по всему миру сокращаются уже более полугода, а возможности дальнейшего использования стратегических резервов нефти практически исчерпаны.

В Кремле отмечали, что для насыщения международных рынков российским дизельным топливом следует отменить санкции. Помимо этого, также необходимо обеспечить российские запасы дизеля, открыть экспорт и гарантировать безопасное судоходство в Черном море.