01:33Политика
Трамп допустил запрет на экспорт дизеля из США
Фото: whitehouse.gov
Президент США Дональд Трамп допустил возможность введения запрета на экспорт дизельного топлива. Об этом он заявил телеканалу Fox.
"Мы очень серьезно об этом раздумываем. Мы можем это сделать", – сказал Трамп.
Ранее американские СМИ писали о наступлении глобального топливного кризиса. По информации журналистов, коммерческие запасы топлива по всему миру сокращаются уже более полугода, а возможности дальнейшего использования стратегических резервов нефти практически исчерпаны.
В Кремле отмечали, что для насыщения международных рынков российским дизельным топливом следует отменить санкции. Помимо этого, также необходимо обеспечить российские запасы дизеля, открыть экспорт и гарантировать безопасное судоходство в Черном море.
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