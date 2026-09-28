Ограничения на полеты объявлены в аэропорту Внуково

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Временные ограничения введены на использование воздушного пространства в районе аэропорта Внуково. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В настоящий момент аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

Ранее самолет российской авиакомпании "Победа", выполнявший рейс из Москвы в Анталью, экстренно сел в международном аэропорту Минеральные Воды. Причиной стало повышение температуры в салоне и необходимость дополнительной проверки системы кондиционирования.

Посадка прошла штатно. Пассажиров отправили в пункт назначения другим самолетом.