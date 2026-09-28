Три человека погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае

Фото: Главное Управление МЧС России по Алтайскому краю

Три человека погибли в результате пожара, вспыхнувшего в частном доме в городе Алейске Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Возгорание произошло вечером 27 сентября на проезде Юности. К месту ЧП оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Внутри дома они обнаружили тела троих погибших.

Сотрудникам МЧС удалось локализовать огонь на площади 90 квадратных метров, а спустя некоторое время – полностью потушить пожар. К его ликвидации привлекались 22 сотрудника и 7 единиц техники. Предварительно, огонь вспыхнул из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Ранее двухэтажный склад мебельного магазина загорелся на Солнечном переулке в Южно-Сахалинске. Площадь возгорания составляла 1,5 тысячи квадратных метров. Спустя время его удалось локализовать, однако у здания обрушилась кровля.

Позже огнеборцы потушили пожар, не дав пламени распространиться на соседнее здание, первые этажи цеха по производству мебели и выставочный зал магазина. Дознаватели МЧС начали проверку, причина пожара устанавливается.