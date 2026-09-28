Ozon запустил оплату заказов наличными через банкоматы

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У клиентов Ozon появилась возможность оплачивать заказы наличными, для этого используются банкоматы Ozon Банка. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Там уточнили, что новый способ действует для заказов на сумму до 15 тысяч рублей. Также действуют ограничения по категориям: наличными нельзя оплатить цифровые и зарубежные товары.

Чтобы воспользоваться услугой, статус клиента банка не понадобится. Оплатить товар нужно еще до его получения в месте выдачи. Внести деньги можно в любом банкомате Ozon Банка. В меню нужно выбрать "Оплатить заказ", считать штрихкод из приложения и внести сумму.

Такие банкоматы установлены более чем в 170 городах и населенных пунктах России. Всего их насчитывается примерно 1,4 тысячи, а к концу 2027 года компания планирует довести их число до 3 тысяч.

Ранее в Центре стратегических разработок сообщали, что в России могут изменить правила возврата товаров надлежащего качества, приобретенных онлайн. Это связано с злоупотреблениями со стороны покупателей.

По словам специалистов, целесообразно ограничить возврат отдельных категорий товаров, которые нельзя свободно вернуть и в обычной офлайн-рознице.

