Юрист Ярмуш: за граффити на стенах электрички можно получить до 5 лет лишения свободы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Штраф до 40 тысяч рублей и тюремный срок вплоть до 5 лет можно получить за граффити на зданиях и общественном транспорте. Об этом Москве 24 рассказала адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

Ранее в Сети появилось видео, на котором вагоны электрички покрыты граффити: разноцветные буквы закрывают как стены, так и окна. При этом рисовать и писать что-либо на общественном транспорте категорически запрещено, напомнила юрист.





Мария Ярмуш адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Может последовать ответственность по статье о вандализме (214 УК РФ). Она предусматривает штраф в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные – до 1 года. Также мерой наказания может стать арест до 3 месяцев.

Под эту же статью рискуют подпасть те, кто рисует на зданиях, остановках общественного транспорта и объектах культуры, например памятниках.

"Однако если ущерб признают незначительным, допустим, кто-то сделает небольшую надпись, то могут применить статью об уничтожении или повреждении чужого имущества (7.17 КоАП РФ). По ней виновного оштрафуют на сумму от 300 до 500 рублей. Также действия могут квалифицировать как мелкое хулиганство (20.1 КоАП РФ). Тогда штраф составит от 500 рублей до 1 тысячи рублей. Либо виновного арестуют до 15 суток", – добавила Ярмуш.

При этом юрист отметила, что в некоторых случаях на здания можно наносить рисунки, но для этого обязательно следует получить разрешение собственника.





Мария Ярмуш адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Важно учитывать, что изображение должно отвечать требованиям законодательства. Если рисунки и надписи будут содержать мотивы политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти/вражды, то наказание последует по части 2 статьи о вандализме. Нарушителя ждет либо ограничение свободы, либо принудительные работы до 3 лет. Как крайняя мера – могут приговорить к тюремному заключению на тот же срок.

Более строгое наказание последует за граффити, надписи, содержащие пропаганду наркотиков. Согласно статье о склонении к потреблению (230 УК РФ), суд будет рассматривать для виновного ограничение свободы до 3 лет, арест до 6 месяцев либо лишение свободы от 3 до 5 лет, подчеркнула Ярмуш.

Также она предупредила, что в рамках гражданско-правовой ответственности собственник объекта может подать иск о полном возмещении причиненного вреда.

Ранее общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь напомнил, что лифт в многоквартирном доме относится к общему имуществу владельцев квартир. Поэтому наносить на его стены какие-либо надписи или рисунки без согласия жильцов нельзя, даже если они кажутся безобидными.

