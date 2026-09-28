28 сентября, 14:50Политика
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов досрочно снял полномочия
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов написал заявление о досрочном снятии с себя полномочий в связи с избранием депутатом Законодательного собрания Свердловской области. Об этом сообщили в администрации города в телеграм-канале.
Такое решение было принято в связи с невозможностью одновременно исполнять обязанности главы региона и осуществлять депутатские полномочия. Решение об отставке Орлова будут принимать депутаты городской думы. Он находится в отпуске.
Орлов стал первым заместителем главы Екатеринбурга в декабре 2020 года. Позднее депутат временно исполнял обязанности мэра. В феврале 2021-го его избрали главой города, а 10 февраля 2026 года Орлов был переизбран на этот пост.
Ранее глава подмосковной Коломны Александр Гречищев сложил с себя полномочия. Кандидатуру Гречищева поддержали на выборах депутатов Совета депутатов. Он принял решение перейти на работу в муниципальный парламент. Новым руководителем в статусе временно исполняющего полномочия назначен Виктор Верещагин.