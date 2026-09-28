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28 сентября, 14:32

Происшествия

Число пострадавших при атаке БПЛА на Ульяновск выросло до 17 человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

17 человек пострадали в Ульяновске после атаки вражеских беспилотников, произошедшей 25 сентября. Об этом заявил губернатор региона Алексей Русских на заседании штаба по комплексному развитию региона.

"Среди из них есть и дети. Всем была оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь", – рассказал он.

Министр здравоохранения области Мария Шалягина подчеркнула, что из 17 обратившихся за медпомощью было четверо детей. Всего амбулаторное лечение получают 11 человек, а еще 6 были госпитализированы.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку вражеских БПЛА на Ульяновск ночью в пятницу, 25 сентября. Целью атаки стало промышленное предприятие. В результате повреждения получили как само предприятие, так и жилые дома.

После произошедшего в Ульяновске развернули пункт временного размещения граждан. Туда направили жителей наиболее поврежденного жилого дома. Следственные органы возбудили уголовное дело.

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