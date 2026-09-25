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25 сентября, 10:19

Происшествия

В Ульяновске после атаки БПЛА открыли пункт временного размещения

Фото: 123RF.com/palinchak

В Ульяновске после атаки вражеских беспилотников развернули пункт временного размещения граждан. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских в своем канале в MAX.

"Жителей наиболее поврежденного дома в северной части города принято решение собрать в школе для оказания любой помощи, которая им потребуется", – написал он.

По словам Русских, для людей также открыт пункт временного размещения в гостинице "Волга", где поручено обеспечить горячее питание.

Вместе с тем восстановили движение поездов на перегоне Рачейка – Балашейка участка Новообразцовое – Инза, сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Сейчас задерживаются четыре пассажирских поезда. Составы № 66 Москва – Тольятти, № 16 Москва – Самара и № 10 Москва – Самара отстают от графика на 2–3 часа. Поезд № 14 Москва – Челябинск задерживается на 17 минут.

Беспилотники атаковали Ульяновск 25 сентября. В результате ударов повреждения получили жилые дома и одно из промышленных предприятий города. Госпитализированы три человека, еще четверо проходят лечение амбулаторно. По факту атаки возбуждено уголовное дело.

Кроме того, на границе Ульяновской и Самарской областей повреждения получил пассажирский поезд. Уточнялось, что из-за внешнего вмешательства оказались повреждены электровоз и первый вагон поезда № 66 Москва – Тольятти. Травмы получил машинист, пострадавших среди пассажиров нет.

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