Три жителя Омской области погибли при атаке ВСУ на гуманитарный конвой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три жителя Омской области погибли в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гуманитарный конвой, следовавший из региона в зону спецоперации. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко в своем канале в MAX.

По его словам, погибшие – жители Тары. Ранения получил один человек, ему оказывается вся необходимая помощь.

Ранее ВСУ атаковали Ульяновск. Повреждения получили жилые дома и одно из промышленных предприятий. В больницу попали три человека, еще четверо проходят лечение амбулаторно. По факту атаки возбуждено уголовное дело.

Также на границе Ульяновской и Самарской областей повреждения получил пассажирский поезд. В КбшЖД уточнили, что из-за внешнего вмешательства оказались повреждены электровоз и первый вагон поезда № 66 Москва – Тольятти. Травмы получил машинист, пострадавших среди пассажиров нет.

