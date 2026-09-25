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25 сентября, 10:28

Происшествия

Три жителя Омской области погибли при атаке ВСУ на гуманитарный конвой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три жителя Омской области погибли в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гуманитарный конвой, следовавший из региона в зону спецоперации. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко в своем канале в MAX.

По его словам, погибшие – жители Тары. Ранения получил один человек, ему оказывается вся необходимая помощь.

Ранее ВСУ атаковали Ульяновск. Повреждения получили жилые дома и одно из промышленных предприятий. В больницу попали три человека, еще четверо проходят лечение амбулаторно. По факту атаки возбуждено уголовное дело.

Также на границе Ульяновской и Самарской областей повреждения получил пассажирский поезд. В КбшЖД уточнили, что из-за внешнего вмешательства оказались повреждены электровоз и первый вагон поезда № 66 Москва – Тольятти. Травмы получил машинист, пострадавших среди пассажиров нет.

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