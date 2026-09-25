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25 сентября, 09:54

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МВД: мошенники убеждают совершать преступления под видом "секретной операции"

В МВД назвали фразы, которыми мошенники склоняют жертв к преступлениям

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мошенники убеждают россиян совершать преступления под видом законных или благородных действий, например помощи полиции в поимке преступников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД России.

"(Потерпевшему. – Прим. ред.) говорят, что он помогает полиции задержать преступников, участвует в секретной операции, должен вернуть украденные деньги или помогает разоблачить коррупционера", – рассказали в ведомстве.

В МВД также предупредили, что злоумышленники могут убеждать жертву, что она получит деньги за простую подработку или должна предоставить банковскую карту лишь для технической операции.

Как сообщалось ранее, мошенники используют игровые чаты, чтобы втереться в доверие к детям и подросткам. Впоследствии жертвами могут стать уже родители, так как злоумышленники с помощью угроз и шантажа заставляют детей передавать курьерам накопления или ценные вещи.

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