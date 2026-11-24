Фото: ТАСС/URA.RU/Роман Наумов

Телеведущая Тутта Ларсен (настоящее имя – Татьяна Романенко), вошедшая в состав Совета по правам человека (СПЧ), назвала решение о своем включении в него неожиданным. Об этом она сообщила в своем канале на платформе MAX.

"Это было неожиданно, я очень взволнована и вдохновлена", – написала Ларсен.

По ее словам, много лет она занимается темой семьи, родительства и детства в собственных проектах, поэтому ее работа в СПЧ, скорее всего, будет связана с этим направлением. Вместе с тем она добавила, что не хотела бы ограничиваться одной темой.

Ларсен напомнила, что совет помогает главе государства реализовывать конституционные полномочия по обеспечению и защите прав и свобод человека, сообщает о положении дел в этой сфере, способствует развитию институтов гражданского общества и готовит предложения по вопросам своей компетенции.

Она отметила, что в СПЧ этим занимаются достойные люди и присоединиться к ним – большая честь.

Владимир Путин подписал указ о включении в состав СПЧ Ларсен 24 ноября. Также в него вошли вице-президент СРО "Национальная ассоциация "Союз психотерапевтов и психологов" Анна Данилова, директор и главврач Центральной клинической больницы Святителя Алексия Алексей Заров, академик РАН, директор Медико-генетического научного центра имени Бочкова и президент Ассоциации медицинских генетиков России Сергей Куцев.