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Число погибших при возгорании на заводе пиротехники "Салют Юг" в Ярославской области выросло до 15 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда.

После пожара задержали участкового уполномоченного полиции поселка Кубринск Андрея Курбатова. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в 2023 году мужчина нарушил инструкцию и не передал в соответствующие органы сведения о том, что предприятие зарегистрировано в Ставропольском крае.

Сначала по решению суда полицейского заключили под стражу, позже меру пресечения сменили на подписку о невыезде.

Пожар на предприятии в селе Кубринск произошел 28 сентября. Из-за короткого замыкания проводки огонь перекинулся на хранившиеся петарды, после чего произошел взрыв. Огонь распространился по территории завода. Изначально сообщалось о 14 погибших и одной госпитализированной женщине.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело. Обвинение предъявили гендиректору предприятия. Позже суд арестовал мужчину.