24 ноября, 19:11Происшествия
Число жертв пожара на заводе пиротехники в Ярославской области увеличилось до 15
Фото: vk.ru/sledcomru
Число погибших при возгорании на заводе пиротехники "Салют Юг" в Ярославской области выросло до 15 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда.
После пожара задержали участкового уполномоченного полиции поселка Кубринск Андрея Курбатова. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в 2023 году мужчина нарушил инструкцию и не передал в соответствующие органы сведения о том, что предприятие зарегистрировано в Ставропольском крае.
Сначала по решению суда полицейского заключили под стражу, позже меру пресечения сменили на подписку о невыезде.
Пожар на предприятии в селе Кубринск произошел 28 сентября. Из-за короткого замыкания проводки огонь перекинулся на хранившиеся петарды, после чего произошел взрыв. Огонь распространился по территории завода. Изначально сообщалось о 14 погибших и одной госпитализированной женщине.
По факту ЧП было возбуждено уголовное дело. Обвинение предъявили гендиректору предприятия. Позже суд арестовал мужчину.