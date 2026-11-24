Фото: МАХ/Baza

Рыба-игла насквозь пробила легкое туристке Алене во время серфинга на Пхукете. Об этом девушка рассказала каналу Baza.

По ее словам, рыба выскочила из воды во время очередного заплыва. С пробитым легким туристка смогла добраться до берега, где российский тренер и коллега по серфингу вызвали скорую помощь.

В больнице пациентку срочно прооперировали. У нее было опасное скопление воздуха с кровью в грудной полости, а само легкое спалось. Медики указали, что даже небольшое промедление могло стоить девушке жизни.

Ранее российский парапланерист застрял на линиях электропередачи в индийском штате Химачал-Прадеш и провел там около трех часов. Самостоятельно выбраться он не мог, поэтому отправил свои фотографии и координаты в Ассоциацию парапланеризма Бир-Биллинга. После этого прибывшие специалисты отключили электричество на линии и сняли мужчину с проводов.