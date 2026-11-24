Фото: vk.ru/alexandr___kostianov

Спортсмен Александр Костянов получил разрыв связок большого пальца правой руки и гематому на груди после падения штанги весом 605 килограммов на соревнованиях "Кубок Ермака" в Тюмени. Об этом ТАСС рассказал президент Международной мультиспортивной федерации Андрей Репницын.

Глава федерации объяснил, почему штангу такого веса не удалось удержать. По его словам, она должна располагаться строго над костями предплечья – в другом положении сохранить хват невозможно. Во время инцидента гриф сместился к внутренней части предплечья и выскользнул из руки.

Через два часа после случившегося Костянов снова вышел на помост и продолжил выступление, добавил Репницын.

Ранее голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев получил травму во время матча 23-го тура Российской премьер-лиги против тольяттинского "Акрона". Спортсмен уточнял, что минувшим летом он не отдыхал, а лечился. В середине ноября вратарь отметил, что процесс восстановления идет хорошо.