Фото: ТАСС/Игорь Онучин

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко оказался в больнице из-за спины. Об этом заявил представитель команды спортсмена в комментарии ТАСС.

"Есть грыжа", – сообщил собеседник агентства.

В марте 2025 года Емельяненко получил травму позвоночника. У спортсмена появился грыжа, которая передавила спинной мозг. В результате у него отнялись ноги.

Спортсмену сделали операцию и вытащили грыжу. После этого Емельяненко прошел курс реабилитации. В апреле 2025-го его выписали из больницы.

В октябре того же года Емельяненко вновь попал в больцу. Как рассказывал менеджер спортсмена Ваха Шанхоев, Емельяненко решал вопросы, связанные с неврологией.