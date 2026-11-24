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Число случаев сифилиса выросло почти на 50%

В Венгрии за год на 49,9% выросло число случаев сифилиса. Об этом сообщили в Национальном центре общественного здравоохранения и фармацевтики (NNGYK).

В целом с начала 2026 года в стране зарегистрировали 3 917 случаев заражения сифилисом, гонореей и хламидиозом. В 2025 году за такой же период зафиксировали 2 811 случаев, рост составил 39,3%.

В третьем квартале этого года зарегистрировали 104 случая врожденного сифилиса, что более чем в 3 раза превышает показатель за аналогичный период 2025 года. Всего с начала 2026 года к середине ноября выявили 144 случая заболевания. В 31 случае произошла гибель плода или новорожденного, причем 26 смертей были внутриутробными.

Заболеваемость инфекциями, передающимися половым путем, выросла с 29,5 до 41,3 случая на 100 тысяч населения. Общее число зарегистрированных случаев таких инфекций увеличилось на 40%, в том числе сифилиса – более чем на 50%. На фоне распространения сифилиса NNGYK выпустило новое методическое руководство по диагностике и лечению этого заболевания. Беременных женщин обязали проходить повторный скрининг в третьем триместре.

Ранее сообщалось, что в Европе зафиксирован резкий рост числа случаев заболеваний, передающихся половым путем, который превысил показатели последних 10 лет. В период с 2015 по 2024 год число случаев гонореи увеличилось на 303%, а сифилиса – более чем вдвое. Только в 2024-м первое заболевание было диагностировано 106 331 раз, второе – 45 577 раз, а хламидиоз – 213 443 раза.

