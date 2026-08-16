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16 августа, 22:38

Происшествия

В Душанбе задержали подозреваемых в умышленном заражении людей ВИЧ

Фото: depositphotos/alexraths

Десять человек задержаны в Душанбе по подозрению в умышленном заражении других граждан ВИЧ-инфекцией, сообщает управление МВД по городу Душанбе.

По данным правоохранителей, от действий задержанных могли пострадать более 60 человек. В отношении всех подозреваемых возбуждены уголовные дела, материалы уже направлены в суд.

В случае доказательства вины задержанным грозит от трех до десяти лет лишения свободы. В связи с этим милиция призывает граждан беречь свое здоровье и заботиться о здоровье окружающих.

Ранее в Якутии к условному сроку приговорили врача за намеренное сокрытие случаев заражения сифилисом среди мигрантов. Выяснилось, что в период с 2023 по 2024 год врач-дерматовенеролог умышленно вносила ложные данные об отсутствии инфекционных заболеваний среди пациентов из Киргизии и Армении, а также не назначала соответствующее лечение и не уведомляла органы власти о выявленном заболевании, которое входит в список опасных для окружающих.

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