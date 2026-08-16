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Российские пловцы выиграли комбинированную эстафету на чемпионате Европы (ЧЕ) по водным видам спорта. Турнир завершился в Париже, передает ТАСС.

В составе российской команды выступали Климент Колесников, Иван Кожакин, Андрей Минаков и Егор Корнев. Уточняется, что мужская команда показала лучший результат и забрала золото, а женская сборная в этой дисциплине завоевала бронзу.

До этого женская сборная России по спортивной гимнастике одержала победу в командном многоборье на ЧЕ, который проходит в Загребе. В составе команды выступали Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова и Людмила Рощина.

Сумма их баллов составила 165,430. Второе место заняла сборная Италии, а третье – команда Франции. Россиянки также стали лидерами медального зачета турнира, завоевав шесть наград, из которых три – золотые.

