Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Режиссер Александр Сокуров, исключенный из Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), в последнее время не принимал участия в работе организации. Об этом заявил глава СПЧ Валерий Фадеев в беседе с ТАСС.

При этом опыт вошедшей в Совет телеведущей Тутты Ларсен (настоящее имя – Татьяна Романенко. – Прим. ред.) будет полезен, уверен Фадеев. Он отметил, что она активно занимается благотворительностью, защитой прав детей и беременных женщин, а также продолжает работать в медиасфере.

Согласно указу Владимира Путина, в состав СПЧ, кроме Ларсен, вошли вице-президент "Союза психотерапевтов и психологов" Анна Данилова, директор и главврач ЦКБ Святителя Алексия Алексей Заров и президент Ассоциации медицинских генетиков России Сергей Куцев.

При этом из состава Совета были выведены не только Сокуров, но и адвокат Владимир Ряховский, писатель Максим Замшев, а также сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

