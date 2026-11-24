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Пятигорский городской суд арестовал до 19 января следующего года обвиняемого в подготовке теракта в синагоге Кисловодска. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Ставропольского края.

По данным следствия, мужчина вступил в преступный сговор с участником террористической организации и приобрел все необходимые компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, которые он хранил у себя дома.

Затем фигурант ожидал дальнейших указаний, но реализовать задуманное не смог, так как его задержали сотрудники спецслужб.

Спецслужбы пресекли попытку совершения теракта в Кисловодске 24 ноября. Подозреваемого задержали на пути к месту планируемого преступления. С собой у него была самодельная бомба массой 3,5 килограмма с поражающими элементами. Во время допроса злоумышленник признал вину.