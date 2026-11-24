Фото: MAX/"ЮРПСО МЧС России"

Спасатели обнаружили в горной реке тело 57-летнего жителя Сочи, исчезнувшего во время конной прогулки. Погибшего передали сотрудникам следственных органов, сообщается в канале Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в МАХ.

Мужчина отправился в горы на лошадях вместе со своим другом 22 ноября. Во время маршрута спутник ненадолго остановился, а мужчина продолжил путь. Когда приятель попытался его найти, на месте не оказалось ни наездника, ни его лошади. Ближе к полуночи животное самостоятельно вернулось в конюшню.

На следующий день поисковики обнаружили в русле реки личные вещи пропавшего. К поисковой операции привлекли 25 спасателей и 7 единиц техники, а также пешие группы, спасателей на рафте и беспилотник с тепловизором. Специалисты обследовали горную местность и водоем на протяжении двух суток.

В итоге тело мужчины заметили посреди реки на одном из перекатов. Из-за труднодоступности участка спасателям пришлось извлекать погибшего с помощью специального оборудования. Затем его на рафте доставили на берег и передали следователям.

Ранее в Бразилии 74-летнего мужчину с болезнью Альцгеймера нашли живым после 11 дней в джунглях Амазонии. Он смог продержаться в лесу благодаря навыкам, полученным во время многолетней работы золотоискателем – добывал воду из природных источников, питался плодами пальмы бурити и устраивал ночлег из листьев асаи. После спасения пенсионера доставили в больницу, где он остается под наблюдением врачей.

