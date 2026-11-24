Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/dashalexx

Сын солиста группы "Чай вдвоем" Дениса Клявера, актер Тимофей Клявер вступил в брак с блогером Дарьей Александровой. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Под постом он написал "22.11.2026". Кроме того, актер показал фото из ЗАГСа и ресторана.

В прошлом году Клявер-младший окончил Школу-студию Льва Додина, а позже стал артистом МХАТа имени Горького. До поступления в вуз молодой человек отслужил в армии и завоевал титул чемпиона России по тхэквондо.

Ранее стало известно, что почти год спустя после развода с актером Михаилом Ефремовым его бывшая супруга, 54-летняя звукорежиссер Софья Кругликова, снова вышла замуж. Ее избранником стал 59-летний лидер рок-группы "Жуки", известной по композиции "Батарейка", Валерий Жуков. Для Кругликовой брак стал третьим, для музыканта – вторым.