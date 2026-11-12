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12 ноября, 14:52

Спорт

Футболист Акинфеев рассказал о восстановлении после травмы

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что процесс восстановления после травмы идет хорошо, передает РИА Новости.

"Про восстановление рассказать мне нечего, поскольку мы находимся в нашей академии, в нашем доме. Все хорошо", – отметил вратарь в рамках финала первых всероссийских соревнований по киперболу.

Турнир "Кипербол Юниор" проводится на базе Академии вратарского мастерства А35 в Реутове. По словам Акинфеева, организаторам удалось реализовать все задуманное. Он выразил надежду, что следующий турнир состоится на новом стадионе.

"Дети получают колоссальные эмоции не только от футбола, но и от кипербола. Как голкипер я знаю, что всегда хотелось выбежать в поле, поиграть. А здесь есть все прелести: и отбить, и забить гол", – указал спортсмен.

Травму вратарь получил 4 апреля во время матча 23-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против тольяттинского "Акрона", который завершился победой ЦСКА со счетом 2:1. Позднее Акинфеев сообщал, что его восстановление затянулось, летом он не отдыхал, а лечился.

В сентябре он рассказал, что продолжает восстановление после травмы и пока не готов вернуться к официальным матчам. По его словам, поврежденное колено по-прежнему дает о себе знать, однако он каждый день занимается в зале.

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