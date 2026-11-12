Набиуллина назвала текущую ключевую ставку оправданной

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Ключевая ставка в 14% годовых является оправданной. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на пленарном заседании Госдумы.

Она назвала текущий период болезненным, при этом добавив, что "выбора нет". По словам главы регулятора, умеренный, предсказуемый рост цены является вкладом в благосостояние россиян.

"Для обычных людей подорожание продуктов, основных услуг всегда очень болезненно", – сказала Набиуллина.

Только страна с низкой инфляцией может рассчитывать на умеренные ставки, устойчивую валюту и достаточный уровень инвестиций, подчеркнула она. Кроме того, в рамках заседания председатель Центробанка отметила, что нынешний диапазон курса рубля не кажется чрезмерным, учитывая санкции и другие внешние факторы.

По мнению главы регулятора, рост экономики сдерживает нехватка кадров, а доля рыночной ипотеки за год удвоилась. Также Набиуллина спрогнозировала, что валовой внутренний продукт вырастет в пределах одного процента по итогам 2026 года.

Банк России 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. В 2027 году регулятор ожидает ее на уровне 12,5–13,5% вместо прежних 10,5–12,5%, а в 2028-м – 9–10% вместо 8–9%.

При этом Сбербанк не исключил, что на декабрьском заседании ЦБ РФ также оставит ставку без изменений. Зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов допустил и снижение на 25 базисных пунктов.