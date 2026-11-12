Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 ноября, 14:13

Экономика

Володин заявил, что стоимость жилья не должна расти на 50% в год

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Стоимость квадратного метра жилья не может увеличиваться на 50% от года к году, заявил спикер ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы.

Володин обратился к коллегам из Минстроя, напомнив о задаче, поставленной президентом, чтобы и тарифы, и стоимость квадратного метра были обоснованными.

Спикер ГД отметил, что удорожание жилья заставляет людей брать большие ипотечные кредиты. Такой рост был бы оправдан, только если бы на 50% выросли зарплаты строителей и стоимость пиломатериалов, металла, земли и других составляющих, добавил политик.

В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов заявил, что рост цен на жилье должен соответствовать инфляции, чтобы жилье оставалось по карману людям. Доступность жилья важна и для граждан, и для бюджета, поскольку многие госпрограммы предусматривают покупку квартир для отдельных категорий нуждающихся, резюмировал министр.

Ранее сообщалось, что за три квартала 2026 года сильнее всего новостройки подорожали в Новосибирске – на 14,6%, до 185,3 тысячи рублей за квадратный метр. В целом с начала года средняя цена квадратного метра выросла в 14 из 16 городов-миллионников. На втором месте после Новосибирска оказался Воронеж, а на третьем – Санкт-Петербург.

"Деньги 24": количество квартир на вторичном рынке сократилось в Москве

Читайте также


экономиканедвижимость

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика