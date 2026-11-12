Володин заявил, что стоимость жилья не должна расти на 50% в год

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Стоимость квадратного метра жилья не может увеличиваться на 50% от года к году, заявил спикер ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы.

Володин обратился к коллегам из Минстроя, напомнив о задаче, поставленной президентом, чтобы и тарифы, и стоимость квадратного метра были обоснованными.

Спикер ГД отметил, что удорожание жилья заставляет людей брать большие ипотечные кредиты. Такой рост был бы оправдан, только если бы на 50% выросли зарплаты строителей и стоимость пиломатериалов, металла, земли и других составляющих, добавил политик.

В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов заявил, что рост цен на жилье должен соответствовать инфляции, чтобы жилье оставалось по карману людям. Доступность жилья важна и для граждан, и для бюджета, поскольку многие госпрограммы предусматривают покупку квартир для отдельных категорий нуждающихся, резюмировал министр.

Ранее сообщалось, что за три квартала 2026 года сильнее всего новостройки подорожали в Новосибирске – на 14,6%, до 185,3 тысячи рублей за квадратный метр. В целом с начала года средняя цена квадратного метра выросла в 14 из 16 городов-миллионников. На втором месте после Новосибирска оказался Воронеж, а на третьем – Санкт-Петербург.

