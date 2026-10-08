Новостройки в Новосибирске подорожали сильнее всего среди городов-миллионников

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За три квартала 2026 года сильнее всего новостройки подорожали в Новосибирске – на 14,6%, до 185,3 тысячи рублей за квадратный метр. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков недвижимости.

В целом с начала года средняя цена квадратного метра выросла в 14 из 16 городов-миллионников. На втором месте после Новосибирска оказался Воронеж (+10,3%, до 157,9 тысячи рублей за квадратный метр), а на третьем – Санкт-Петербург (+9%, до 389,3 тысячи рублей). Москва прибавила 1,7%, цена достигла 726,2 тысячи рублей за квадратный метр. Подешевели новостройки в Краснодаре (-0,3%, до 174,1 тысячи рублей) и Казани (-0,2%, до 276 тысяч рублей).

Средняя стоимость предложения сильнее всего выросла в Воронеже, Новосибирске и Петербурге. В Москве рост составил 2,9%, до 46,2 миллиона рублей. Снижение зафиксировано в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.

Ранее стало известно, что самая высокая ставка аренды среди квартир из топ-100 самых дорогих предложений Москвы составляет 3,5 миллиона рублей в месяц. Речь шла о двухуровневой квартире в районе Хамовники. Средняя стоимость аренды жилья из сотни по итогам первого полугодия достигла 1,61 миллиона рублей в месяц. За год показатель вырос на 2%.

