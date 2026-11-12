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12 ноября, 13:17

Наука

На Российской орбитальной станции не будет ограничений для участия других стран

Фото: roscosmos.ru

На новой Российской орбитальной станции (РОС) никаких ограничений по работе с иностранными государствами не будет. Об этом сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов на встрече с главами дипломатических представительств.

Он пояснил, что в проекте Международной космической станции (МКС), помимо России, участвуют США, Япония, Канада и Евросоюз.

"Я знаю, что ряд коллег из ваших стран к нам обращались о том, чтобы запустить космонавта, но у нас есть определенные юридические препоны. Вот на Российской орбитальной станции никаких ограничений для работы с любой страной у нас не будет", – отметил он.

Баканов также подчеркнул, что, несмотря на санкции, "Роскосмос" продолжает сотрудничество с США в рамках МКС.

В октябре специалисты РКК "Энергия" приступили к изготовлению первого модуля для РОС. Уточнялось, что им станет универсальный узловой модуль. Баканов поблагодарил гендиректора РКК "Энергия" Игоря Мальцева, отметив, что тот держит работу по этому направлению на особом контроле.

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