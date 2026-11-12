12 ноября, 13:17Наука
На Российской орбитальной станции не будет ограничений для участия других стран
Фото: roscosmos.ru
На новой Российской орбитальной станции (РОС) никаких ограничений по работе с иностранными государствами не будет. Об этом сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов на встрече с главами дипломатических представительств.
Он пояснил, что в проекте Международной космической станции (МКС), помимо России, участвуют США, Япония, Канада и Евросоюз.
"Я знаю, что ряд коллег из ваших стран к нам обращались о том, чтобы запустить космонавта, но у нас есть определенные юридические препоны. Вот на Российской орбитальной станции никаких ограничений для работы с любой страной у нас не будет", – отметил он.
Баканов также подчеркнул, что, несмотря на санкции, "Роскосмос" продолжает сотрудничество с США в рамках МКС.
В октябре специалисты РКК "Энергия" приступили к изготовлению первого модуля для РОС. Уточнялось, что им станет универсальный узловой модуль. Баканов поблагодарил гендиректора РКК "Энергия" Игоря Мальцева, отметив, что тот держит работу по этому направлению на особом контроле.