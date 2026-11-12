Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 ноября, 13:14

Культура

"Мосбилет" рекомендует посетить премьеру спектакля "Васса Железнова"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В "Мастерской "12" Никиты Михалкова" 25 и 26 ноября в 19:00 пройдут премьерные показы спектакля "Васса Железнова" по первой редакции одноименной пьесы Максима Горького 1910 года. Постановку осуществила режиссер Надежда Михалкова, сообщил портал мэра и правительства столицы.

В основе сюжета – история Вассы Железновой, матери, которая старается сохранить семейное дело, однако ей мешает борьба за наследство и внутренние противоречия домочадцев. В семье накапливаются обиды, опасение и недоверие к близким. Родственники начинают защищать свои интересы, а дом становится полем битвы.

Обращаясь к первоисточнику, Михалкова изучила границу между материнской заботой и стремлением контролировать близких, а также цену, которую нужно заплатить за сохранение и власти, и семьи. Несмотря на то что текст был написан более 100 лет назад, эти вещи не теряют актуальности и по сей день.

В роли Вассы Железновой на сцену выйдет Ирина Розанова. Также зрители увидят Анну Михалкову, Михаила Ефремова, Сергея Баталова и других артистов.

Помимо премьерных показов, спектакль будет представлен зрителям 30 декабря. Билеты на постановку и другие спектакли доступны в сервисе "Мосбилет". Участники программы лояльности могут оплатить баллами до 20% стоимости билета, а после посещения мероприятия вернуть баллами 10% стоимости покупки.

Ранее стало известно, что премьерные показы оперы Петра Чайковского "Евгений Онегин" в режиссерской версии Ксении Шостакович пройдут 26, 27 и 28 ноября на Новой сцене Большого театра. Музыкальным руководителем и дирижером постановки выступит генеральный директор Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев.

Читайте также


культуратеатргород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика