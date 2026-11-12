"Мосбилет" рекомендует посетить премьеру спектакля "Васса Железнова"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В "Мастерской "12" Никиты Михалкова" 25 и 26 ноября в 19:00 пройдут премьерные показы спектакля "Васса Железнова" по первой редакции одноименной пьесы Максима Горького 1910 года. Постановку осуществила режиссер Надежда Михалкова, сообщил портал мэра и правительства столицы.

В основе сюжета – история Вассы Железновой, матери, которая старается сохранить семейное дело, однако ей мешает борьба за наследство и внутренние противоречия домочадцев. В семье накапливаются обиды, опасение и недоверие к близким. Родственники начинают защищать свои интересы, а дом становится полем битвы.

Обращаясь к первоисточнику, Михалкова изучила границу между материнской заботой и стремлением контролировать близких, а также цену, которую нужно заплатить за сохранение и власти, и семьи. Несмотря на то что текст был написан более 100 лет назад, эти вещи не теряют актуальности и по сей день.

В роли Вассы Железновой на сцену выйдет Ирина Розанова. Также зрители увидят Анну Михалкову, Михаила Ефремова, Сергея Баталова и других артистов.

Помимо премьерных показов, спектакль будет представлен зрителям 30 декабря. Билеты на постановку и другие спектакли доступны в сервисе "Мосбилет". Участники программы лояльности могут оплатить баллами до 20% стоимости билета, а после посещения мероприятия вернуть баллами 10% стоимости покупки.

Ранее стало известно, что премьерные показы оперы Петра Чайковского "Евгений Онегин" в режиссерской версии Ксении Шостакович пройдут 26, 27 и 28 ноября на Новой сцене Большого театра. Музыкальным руководителем и дирижером постановки выступит генеральный директор Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев.

