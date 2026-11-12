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12 ноября, 13:06

Экономика

В ЦБ назвали тупиковым путем увеличение программ льготного кредитования

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Дальнейшее наращивание программ льготного кредитования компаний зашло в тупик. Об этом на пленарном заседании ГД заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, за последние годы объем кредитов по субсидируемым ставкам заметно вырос и приблизился к 19 триллионам рублей, что составляет около 14% всех рублевых кредитов экономики. При этом за последние 12 месяцев объем выдачи ипотеки составил 5,4 триллиона рублей.

Набиуллина отметила, что льготные программы дают дешевые кредиты тем, кто в них попадает, но создают нагрузку на бюджет. Кроме того, регулятор хочет, чтобы рыночные ставки были доступны всем, а не только избранным получателям льгот. Большой объем таких кредитов также вынуждает ключевую ставку быть выше, чтобы сдерживать нельготную часть кредитования.

Глава ЦБ признала, что льготные программы сделали жилищные кредиты крайне доступными по ставке для получателей. Однако значительную часть этой выгоды, если не всю, съел рост цен на жилье. Те, кому льготы не полагались, столкнулись с падением доступности жилья. Лишь после отказа от безадресной льготной ипотеки цены на жилье перестали расти так быстро, темп их роста замедлился почти вдвое.

"Путь к доступной рыночной ипотеке лежит через низкую инфляцию, а льготная ипотека должна быть, на мой взгляд, строго адресной", – сказала глава регулятора.

Ранее в Общественной палате РФ предложили бесплатно выделять многодетным семьям квартиры в нераспроданном жилом фонде. Кроме того, предлагалось предоставлять многодетным ипотеку "под 0 или минус 2%". Также в ГД высказывали идею ввести государственные компенсации на аренду жилья для молодых семей с детьми, в том числе для студенческих пар.

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