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14 октября, 12:42

Общество

Свыше 85% россиян живут в собственном или принадлежащем семье жилье

Фото: depositphotos/tonodiaz

Большинство граждан России (86%) проживают в жилье, которое принадлежит им или членам их семьи. Об этом сообщили в пресс-службе аналитического центра ВЦИОМ по итогам проведенного опроса.

Арендуют жилье у частных лиц 6% респондентов либо их родственников. Заметно выше эта доля в Москве и Санкт-Петербурге – 14%.

Доля собственников и их близких сильно зависит от возраста. Среди россиян 18–24 лет она составляет 70%, а среди граждан 60 лет и старше – 96%.

Начинать снимать жилье за плату для постоянного проживания в ближайшие пять лет не собираются 88% опрошенных. Лишь 4% хотели бы начать арендовать жилье в 2026 году.

Иначе распределились ответы тех, кто уже арендует жилье сейчас. Максимум до года в съемной квартире планируют жить 20% из них, 1–3 года – 23%, 4–5 лет – 10%. Еще 22% намерены оставаться в арендованном жилье 5 и более лет.

Среди условий, при которых арендаторы рассмотрели бы более длительный срок, 51% назвал гарантии неизменности цены либо фиксацию четких и понятных принципов ее изменения не чаще раза в год. Возможность выкупа квартиры после аренды указали 50%, высокое качество жилья и дополнительное обслуживание – 34%, скидку по арендной плате – 31%.

Опрос проходил с 14 по 15 августа. В нем участвовали 1 239 россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 3,1%.

Ранее специалисты Агентства стратегических инициатив выяснили,что россиянам в среднем требуется около 19,5 года, чтобы накопить на квартиру. В среднем платеж по ипотеке достигает 145,6% от среднедушевого дохода. Быстрее всего собрать деньги на жилье удается жителям Мурманской области.

Стоимость аренды жилья в Москве за лето снизилась на 13%

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